நிறுத்துங்க..ரஷ்யாவுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் ஜெலன்ஸ்கி.. பல தலைமுறைக்கு அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கும்

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் மீதான போரை ரஷ்யா நிறுத்த வேண்டும் என்றும், இல்லையெனில் போரினால் ஏற்படும் விளைவுகளை ரஷ்யா பல தலைமுறைகளாக அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும் என உக்ரன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

உக்ரைனில் மரியுபோல், அவ்திவ்கா, கிராமடோர்ஸ்க், போக்ரோவ்ஸ்க், நோவோசெலிடிவ்கா ஆகிய பகுதிகளில் ரஷ்ய ராணுவம் தொடர்ந்து 25 நாட்களாக தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

இதேபோல் வெர்க்னோடோரட்ஸ்கே, கிரிம்கா மற்றும் ஸ்டெப்னே ஆகிய பகுதிகளிலும் ரஷ்யாவின் தாக்குதல் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், மக்கள் அகதிகளாக வெளியேறி வருகின்றனர்.

English summary

Zhelensky also warned that Russia would have to suffer the consequences of the war for generations to come.