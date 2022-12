அசைவே இல்லை.. சத்தமும் இல்லை.. அறிகுறியும் இல்லை.. பாத்ரூமில் நடந்த ஆச்சரியம்.. இதெல்லாம் நம்பலாமா?

International

oi-Hemavandhana

ஆம்ஸ்டர்டாம்: ஒரு அறிகுறியும் தெரியவில்லையாம்.. ஆச்சரியத்திலும், வியப்பிலும், குழப்பத்திலும் ஒரு பெண் உறைந்து போயுள்ளார்.. என்ன நடந்தது?

நெஞ்சை தொடும் அல்லது அதிர்ச்சியூட்டும் மற்றும் உற்சாகமான வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. சில நேரத்தில், வித்தியாசமான அல்லது அரிய சம்பவங்கள் இணையவாசிகளை ஆச்சரிப்படுத்திவிடும்.

அப்படித்தான் 2 நாட்களுக்கு முன்பும் ஒரு சம்பவம் உலக மக்களையே உறைய வைத்தது.. டொமினிக்கன் குடியரசில் மார்கரிட்டா ரொசாரியா என்ற பாட்டி வாழ்ந்து வந்தார்..

English summary

Was it Possible and woman didnt know she was pregnant gives birth in plane toilet