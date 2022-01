இது என்ன ஜெயிலா இல்ல Party Club-ஆ.... குத்தாட்டம் போட்ட பெண்கள்... எங்கு தெரியுமா? வைரலாகும் வீடியோ!

International

oi-Vigneshkumar

பிரேசிலியா: கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று சிறை கைதிகளை மகிழ்விக்கப் பெண் டான்சர்களை கொண்டு உல்லாச நடன நிகழ்ச்சி சிறையில் நடந்துள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வைராலகி வருகிறது.

பிரேசில் நாட்டில் சிறை கைதிகள் அங்குள்ள அதிகாரிகளிடம் பணம் பெற்றுக் கொண்டு, பல்வேறு சலுகைகளை வழங்கி வருவதாகப் பரவலாகக் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.

இந்நிலையில், இதை உறுதி செய்யும் வகையில் அங்குள்ள ஒரு சிறையில் கைதிகளை மகிழ்விக்க அவர்களிடம் இருந்து பணம் பெற்றுவிட்டு அந்நாட்டு போலீசார் செய்த செயல் பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெல்சன் மண்டேலா அடைக்கப்பட்ட சிறை செல் சாவியை ஏலம் விட முயற்சி: தென்னாப்பிரிக்கா எதிர்ப்பு

English summary

Female dancers entertaining male prisoners inside Brazil jail went viral on social media. The 17-second footage is from a Christmas eve party held at the Public Prison of Goiana in Brazil’s Pernambuco