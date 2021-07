''3-வது அலையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறோம்''.. புது குண்டை தூக்கிப்போட்ட WHO.. மீள்வது எப்படி?

International

ஜெனீவா: கொரோனா மூன்றாவது அலையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறோம் என்று உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டெட்ரோஸ் அதானோம் தெரிவித்துள்ளார். பல்வேறு நாடுகளில் கொஞ்சம் அடங்கி இருந்த கொரோனா இப்போது மீண்டும் ஆட்டத்தை துவங்கியுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் தனது உருவத்தை தொடர்ந்து மாற்றிக் கொண்டே வருவதால் அதனை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துவது சவாலான காரியமாக இருக்கிறது.

பல்வேறு நாடுகளில் உருமாறிய டெல்டா வைரஸ் மாறுபாடே இரண்டாவது அலைக்கு காரணம் என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டினார்கள்.

"We are in the early stages of the third wave of the Corona," said Tedros Adhanom Ghebreyesus, president of the World Health Organization