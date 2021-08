தாலிபன்கள் முதல் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு.. இதற்கு எப்போதுமே இனி அனுமதிக்க மாட்டோம்.. அளித்த உறுதி

International

oi-Velmurugan P

காபூல் : உலகின் எந்த நாட்டிற்கும் எதிராக எங்கள் நிலப்பரப்பை பயன்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று அண்டை நாடுகளுக்கும் பிராந்திய நாடுகளுக்கும் நாங்கள் உறுதியளிக்க விரும்புகிறோம் என்று ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபன்கள் தெரிவித்தனர். கல்வி கற்க மற்றும் வேலைக்கு செல்ல பெண்களை அனுமதிப்போம் என்றும் உறுதி அளித்தனர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் கடந்த 20 வருடங்களாக அமெரிக்க ஆதரவு அரசு படைகளுக்கும், அங்கு 2001க்கு முன்பு ஆட்சியில் இருந்த தாலிபன்களுக்கும் இடையே சண்டை நடந்து வந்தது

கடந்த ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி தாலிபன்கள் ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலை எந்த சண்டையுமின்றி கைப்பற்றியதால் கடந்த 20 வருடங்களாக நடந்து வந்த போர் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. அதிபர் மாளிகையை கைப்பற்றிய பின்னர், போர் முடிந்துவிட்டதாக தாலிபன்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர்.

English summary

We would like to assure our neighbours & regional countries that we'll not allow our territory to be used against any country in the world. Global community should rest assured that we're committed that you will not be harmed anyway from our soil: Taliban spox Zabihullah Mujahid.