"சொர்க்கத்தில் சந்திப்போம் அம்மா!" உக்ரைன் போரில் கொல்லப்பட்ட தாய்.. 9 வயது சிறுமி உருக்கமான கடிதம்

International

oi-Vigneshkumar

கீவ்: உக்ரைன் போரின் கொடூரத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் 9 வயது சிறுமி தனது தாய்க்கு எழுதிய கடிதம் இணையத்தில் வைரலாகி உள்ளது.

உக்ரைன் போர் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. உக்ரைன் நகரின் முக்கிய நகரங்களைக் குறி வைத்து ரஷ்ய ராணுவம் தீவிர தாக்குதலில் ஈடுபட்டு இருந்தது.

இதனால் உக்ரைன் நாட்டில் உள்ள மக்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். உக்ரைன் நாட்டில் இருந்து பல லட்சம் பேர் அகதிகளாக வெளியேறி உள்ளனர்.

ரஷ்யா வீரர்களால் பலாத்கார பயம்! முடியை குட்டையாக வெட்டி.. ஆண் போல் காட்சியளிக்கும் உக்ரைன் பெண்கள்!

English summary

A nine-year-old Ukrainian girl wrote an emotional letter to her mother who killed by Russian Army: (உக்ரைன் போரில் கொல்லப்படும் அப்பாவி பொதுமக்கள்) Ukrainian girl says she could meet her mom again in heaven.