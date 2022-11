6500 மரணங்கள், நோ செக்ஸ், தன்பால் ஈர்ப்பு தடை! கால்பந்து உலக கோப்பை சுற்றியிருக்கும் பரபர சர்ச்சைகள்

International

oi-Vigneshkumar

கத்தார்: ரசிகர்கள் மிகவும் ஆவலாக இருக்கும் கால்பந்து உலகக் கோப்பை இன்று தொடங்கும் நிலையில், இது கத்தாருக்கு சாதனைகள் மட்டுமின்றி சர்ச்சைகள் நிறைந்ததாகவுமே இருந்துள்ளது.

ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த கால்பந்து உலகக் கோப்பை இன்று தொடங்குகிறது. கத்தாரில் நடக்கும் இந்த உலகக் கோப்பையில் மொத்தம் 32 நாடுகள் களமிறங்குகின்றன.

இந்த உலகக் கோப்பை போட்டியைக் காண ஏராளமான ரசிகர்கள் கத்தாருக்குப் படையெடுத்து வருகின்றனர். இன்று இரவு நடைபெறும் முதல் போட்டியில் கத்தார் அணி ஈக்வடார் அணியை எதிர்கொள்கிறது.

அடிதூள்! இன்று தொடங்கும் கால்பந்து உலக கோப்பை.. கொண்டாடி தீர்க்க தாயாராக இருக்கும் ரசிகர்கள்

English summary

Controversy has been in Qatar since it won the bid to host the FIFA world cup 2022: All things to know about Qatar world cup 2022.