வீல் சேரில் இம்ரான் கான்.. கேமராவை உற்று பார்த்து.. என்ன சொன்னார் தெரியுமா! பாக்-இல் பெரும் குழப்பம்

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடந்துள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக சில முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

பாகிஸ்தான் நாட்டில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல் பிரதமராக இருந்தவர் இம்ரான் கான். சில மாதங்களுக்கு முன்பு, கூட்டணிக் கட்சி எம்எல்ஏக்களே அவருக்கு எதிராகப் போர்க்கொடி தூக்கினர்.

இதன் காரணமாக இம்ரான் கான் ஆட்சியைக் கவிழ்ந்தது. அவர் பிரதமர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு ஷெபாஸ் ஷெரீப் பாகிஸ்தான் பிரதமராகக் கொண்டு வரப்பட்டார்,

இம்ரான்கான் மீது துப்பாக்கிச்சூடு.. பாபர் அசாம் உள்ளிட்ட பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் கொந்தளிப்பு

English summary

Former Pakistan Prime Minister Imran Khan new video with says he know about assassination plan: Imran Khan explains about plan against him,