மிரள வைக்கும் 'காமா'.. பிரேசிலில் கொரோனா தொற்றால் குழந்தைகள் அதிகம் இறக்க காரணம் என்ன?

ரியோ டி ஜெனிரோ : நவீன வரலாற்றில் பிரேசிலில் தொற்று நோய்களால் ஏற்பட்ட பேரழிவை நிச்சயம் எழுத வேண்டும். உலகிலேயே தொற்று நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு அதிகமாக குழந்தைகள் இறக்கும் நாடு என்றால் அது பிரேசில் தான். ஏழ்மையும், வறுமையும் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் குழந்தைகளே இத்தகைய துயர நிலைக்கு ஆளாகிறார்கள்.

2007 மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டுகளில் பிரேசிலில் டெங்கு பரவ தொடங்கிய போது , இறந்து போனவர்களில் பாதிக்கும் மேல் குழந்தைகள் என்பது சோகமான கசப்பான உண்மை. இதேபோல் 2015 ஆம் ஆண்டில் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் ஜிகா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டபோது, 1,600 க்கும் மேற்பட்ட புதிதாகப் பிறந்த பிரேசிலிய குழந்தைகள் பேரழிவு தரும் மைக்ரோசெபலி பிறப்புக் குறைபாடுகளுடன் பிறந்தனர். வேறு எந்த நாட்டையும் விட அதிகம் ஆகும்

இதில் உச்ச கட்ட கொடுமை என்னவென்றால் . சுவாச வைரஸ்கள் தொடர்ந்து பிரேசிலின் குழந்தைகளை அதிகம் பாதிக்கின்றன, அதே நேரத்தில் பிரேசின் ஏழை கிராமப்புறங்களில். ஹூக்வார்ம்கள் மற்றும் பிற குடல் ஒட்டுண்ணிகள் குழந்தை பருவ வளர்ச்சியையும் தடுக்கின்றன.

English summary

Covid-19 is causing severe illness in young Brazilian children at levels not seen in other parts of the world. Research by Dr. Fatima Marinho of Vital Strategies, a nongovernmental organization.