'மூ & C.1.2..' தொடர்ந்து உருமாறும் கொரோனா.. பழைய வேக்சின்கள் என்னவாகும்.. WHO கூறும் பகீர் தகவல்கள்

ஜெனீவா: புதிய உருமாறிய மூ கொரோனா வைரஸை தொடர்ந்து தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருவதாகத் தெரிவித்துள்ள உலக சுகாதார அமைப்பு, அது வேக்சினில் இருந்து தப்பும் ஆற்றலைக் கொண்டிருப்பதற்கான அறிகுறிகள் தெரிவதாகவும் எச்சரித்துள்ளது. அதேபோல தென் ஆப்பிரிக்காவிலும் தற்போது புதிதாக C.1.2 என்ற உருமாறிய கொரோனா கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2019 இறுதியில் சீனாவில் கொரோனா பாதிப்பு முதலில் கண்டறியப்பட்டது. அதன் பிறகு உலகின் அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா பரவிய நிலையில், அதை முழுவதுமாக தடுத்து நிறுத்துவது என்பது கிட்டதட்ட முடியாத ஒன்றாக உள்ளது.

குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு பகுதியில் வைரஸ் பாதிப்பு குறைவாக இருந்தாலும், இந்த கொரோனா தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால் மீண்டும் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரிக்கத் தொடங்குகிறது.

English summary

World Health Organisation said it is closely monitoring a new coronavirus "variant of interest" named Mu. South African scientists are closely monitoring the development of another new variant C.1.2.