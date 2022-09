ஹிஜாப் அணியாததால் 22 வயது பெண் கொலை.. ஈரானில் போராட்டத்தில் குதித்த பெண்களால் பரபரப்பு

International

oi-Halley Karthik

தெஹ்ரான்: ஈரானில் ஹிஜாப் அணியாததால் 22 வயது இளம்பெண் ஒருவர் கலாச்சார காவலர்களால் அடித்தே கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அந்நாட்டில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நேற்று பெண்கள் பலர் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர். ஹிஜாப் கட்டாயமாக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நடைபெற்று வரும் தொடர் போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இது கருதப்படுகிறது.

அதே நேரத்தில் உயிரிழந்த இளம்பெண்ணின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் ஹிஜாப்பை கழற்றி எறிந்துள்ளனர். இப்போராட்டம் பதற்றத்தை மேலும் தீவிரமாக்கியுள்ளது.

கொடூரம்.. சரியாக ஹிஜாப் அணியாத இளம்பெண்.. கைது செய்து அடித்தே கொன்ற போலீசார்.. ஈரானில் பயங்கரம்

English summary

A 22-year-old girl was beaten to death by cultural guards in Iran for not wearing a hijab, causing great tension in the country. Yesterday many women protested against this incident. It is seen as part of the ongoing protest against the compulsory hijab. At the same time, the protesting women took off their hijab, demanding justice for the death of the young woman. The struggle has intensified the tension.