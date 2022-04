ஆமாங்க.. நீங்க பிரதமராகும் வரை பாகிஸ்தான் நல்லாத்தான் இருந்தது.. இம்ரான் கான் மாஜி மனைவி நறுக்

International

oi-Nantha Kumar R

இஸ்லாமாபாத்: ‛‛நீங்கள் பிரதமராக இல்லாத பாகிஸ்தான் நன்றாகவே இருந்தது'' என பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானை, அவரது முன்னாள் மனைவி ரேஹம் கான் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானில் மொத்தம் 342 மக்களவை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு ஆட்சியமைக்க 172 இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டும். கடந்த 2018ல் மக்களவை தேர்தல் நடந்தது.

இதில் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் இம்ரான்கானின் பாகிஸ்தான் தெக்ரி இ-இன்ஷெப் கட்சி 155 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது.

Amid of Pakistan Political crisis: Yes, Pakistan was great when you were not pm, says Imran Khan's Ex Wife Reham Khan