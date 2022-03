"ரஷ்யாவுக்கு இருப்பதே இந்த ஒரே வாய்ப்பு தான்.." மனம் திறந்த உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி

International

கீவ்: உக்ரைன் போர் தொடர்ந்து தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் போர் 4ஆவது வாரமாகத் தொடர்ந்து வருகிறது. உக்ரைனில் இருக்கும் முக்கிய நகரங்களைக் குறிவைத்து ரஷ்யா தீவிரமான தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

குறிப்பாக, தலைநகர் கீவ், மரியுபோல் உள்ளிட்ட நகரங்கள் மீது ரஷ்யா தனது தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது. ரஷ்ய வீரர்களைக் கண்டு அஞ்சாமல் உக்ரைன் தொடர்ந்து போராடி வருவதால், பல பகுதிகளில் ரஷ்ய ராணுவம் அப்படியே ஸ்தம்பித்துப் போய் உள்ளது.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy said Russia's only chance to reduce the damage from its own mistakes is in peace taks: When and how the Ukraine war will end.