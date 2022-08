சிறுமி டான்யாவுக்கு கிடைத்தது மறுவாழ்வு! நேர்ல வந்து பார்க்கிறேன்! போனில் நலம் விசாரித்த முதல்வர்!

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம் ; காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே தண்டலம் பகுதியிலுள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அரிய வகை முகச்சிதைவு நோயால் அவதிப்பட்ட சிறுமிக்கு 10மணி நேர அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்ததையடுத்து தமிழக முதலமைச்சர் சிறுமியின் தாயிடம் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு நலம் விசாரித்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடி வீராபுரம் ஶ்ரீ வாரி நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஸ்டீபன்ராஜ் - சௌபாக்யா தம்பதியினரின் மூத்த மகளான ஒன்பது வயதான சிறுமி டான்யா அரியவகை முகச் சிதைவு நோயால் பாதிக்கபட்டிருந்தார்.

முக அறுவை சிகிச்சை செய்ய முதல்­வர் உதவி செய்யவேண்­டும் என்று சிறுமி யின் பெற்­றோர் கண்­ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்­தனர். இதுதொடர்பாக பல்வேறு ஊடகங்களில், சமூக வலைதளங்களில் டான்யாவுக்கு உதவ வேண்டுமென வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது.

After the successful completion of a 10-hour operation for a girl suffering from a rare type of facial deformity, the Chief Minister of Tamil Nadu called the girl's mother and inquired about her well-being.