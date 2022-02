ப்பா.. சூப்பர்ல.. நடுத்தெருவில் கட்டிப்பிடித்து கொண்ட "பாஜக - திமுக" வேட்பாளர்கள்.. சபாஷ் காஞ்சி

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம்: நடுத்தெருவில் திமுக வேட்பாளரும், பாஜக வேட்பாளரும் கட்டிப்பிடித்து கொண்டதை பார்த்து பொதுமக்கள் மனம் நெகிழ்ந்து போனார்கள்.. அரசியல் நாகரீகம் இன்னமும் நம்மிடம் தழைத்தோங்குகிறது என்பதற்கு உதாரணமாக இந்த சம்பவம் காஞ்சிபுரத்தில் நடந்துள்ளது.

தேர்தல் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது.. தமிழகமெங்கும் திமுக கூட்டணி பிரச்சாரங்களில் பட்டையை கிளப்பி கொண்டிருக்கிறது.

அந்த வகையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலும் வாக்கு சேகரிப்பு மும்முரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது.. காஞ்சிபுரத்தை பொறுத்தவரை இபபோதைக்கு திமுகவின் கோட்டையாகவே உள்ளது..

English summary

DMK and BJP candidates hugged each other and demanded to vote for each other in Kancheepuram dist