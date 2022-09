கஞ்சா போதையில் காலேஜ் மாணவர்கள்! கன்னியாகுமரியில் கொட்டிக் கிடந்த கொக்கைன்! தட்டித்தூக்கிய போலீஸ்!

Kanyakumari

oi-Mohan S

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரியில், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு போதைப் பொருள்களை விற்பனை செய்து வந்த 3 இளைஞர்களை இரணியல் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அவர்களிடம் இருந்து பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 2 கிலோ கொக்கைன் போதைப் பொருள் மற்றும் ஒரு கிலோ கஞ்சாவையும் பறிமுதல் செய்தனர்.

தமிழகத்தில், தடைசெய்யப்பட்ட கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் கடத்தல் மற்றும் அதன் பயன்பாட்டை தடுக்கும் வகையில், காவல்துறையினர் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, வெளி மாநிலங்களில் இருந்து போதைப் பொருட்கள் தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருவதைத் தடுக்கும் வகையில், தமிழக எல்லையில் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு, கடத்தல்காரர்களை கையும், களவுமாக பிடித்து வருகின்றனர்.

English summary

In Kanyakumari, police have arrested 3 youths who were selling drugs to students. Drug worth several lakhs of rupees were seized form them.