கன்னியாகுமரி பக்கம் இப்பவே போகனுமா.. இருமுறை யோசிங்க.. சுற்றுலா கூட்டம் அள்ளுது

Kanyakumari

oi-Halley Karthik

கன்னியாகுமரி: அரையாண்டு விடுமுறை, சபரிமலை சீசன் காரணமாக கன்னியாகுமரியில் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதுகின்றது. விவேகானந்தர் மண்டபத்திற்கு செல்ல பயணிகள் சுமார் 3 மணி நேரம் வரை காத்திருக்கின்றனர். அதேபோல பகவதி அம்மன் கோயில் மற்றும் வேங்டாசலபதி கோயில்களிலும் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் மாநில பாட திட்டத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் பள்ளிகளில் கடந்த 16ம் தேதி தொடங்கிய அரையாண்டு தேர்வு நேற்று (டிச.23) முடிந்தது. இந்நிலையில் இன்று முதல் மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று தொடங்கி வரும் ஜனவரி மாதம் 1ம் தேதி வரை 1ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது.

அதேபோல ஜனவரி மாதம் 2ம் தேதி வழக்கம் போல பள்ளிகள் தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த விடுமுறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆணையர் க.நந்தகுமார் அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலகங்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பி இருந்தார்.

நாகூர் தர்ஹா பெரிய கந்தூரி விழா! ஜனவரி 3ஆம் தேதி நாகை மாவட்டத்துக்கு உள்ளூர் விடுமுறை!

English summary

Kanyakumari is thronged with tourists due to the semi-annual vacation and Sabarimala season. Passengers wait for around 3 hours to go to Vivekananda Mandapam.