ஆளுநரை கண்டு திமுகவுக்கு பயமெல்லாம் இல்லை! ஆனால்..காரணம் இருக்கு! ஓபனாகப் பேசிய அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்!

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : எங்களுக்கு ஆளுநரை கண்டு பயம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஜனநாயக அமைப்பை சிதைத்து விட கூடாது என்பது தான் திமுகவின் கரிசனம் தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பவியல் துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாகவே ஆளும் திமுக அரசுக்கும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கும் மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது. அரசு சார்பில் அனுப்பப்பட்ட மசோதாக்களை ஆளுநர் கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக திமுக அரசு குற்றம் சாட்டி வருகிறது.

மேலும் பல்கலைக் கழக நிகழ்வுகளில் வேந்தர் என்ற முறையில் பங்கேற்கும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி நிகழ்ச்சிகளில் சனாதானம் குறித்து பேசியது தமிழகம் முழுவதும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனால் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் ஆளுநருக்கு எதிராக களமிறங்கியுள்ளன.

சாத்தானே வேதம் ஓதுகிறது! அதிமுகவுக்கு வக்காலத்து வாங்கியவர்தான் பன்வாரிலால்! டென்ஷனான மனோ தங்கராஜ்

English summary

Tamil Nadu Information Technology Minister Mano Thangaraj has said that we are not afraid of the governor but DMK's concern is that we should not destroy the democratic system.