கன்னியாகுமரி : பாஜகவினரின் தலையை எடுப்பேன், விரலை வெட்டுவேன் என்று பேசியவர் குறித்து பாஜக புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காத தமிழக காவல்துறை, ரேஷன் கடையில் பிரதமர் மோடியின் படத்தை வைக்க முயன்ற பாஜக கவுன்சிலர் சுனில்குமார் உள்ளிட்ட 3 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்திருப்பது மிகவும் கண்டனத்திற்குரியது என பாஜக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

நாகர்கோவிலில் நியாய விலை கடையில் அனுமதியின்றி பிரதமர் மோடியின் படத்தை வைத்ததாக பாஜக கவுன்சிலர் சுனில் குமார் உட்பட 3 பேர் மீது வடசேரி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

இதற்கு பாஜக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். காவல்துறையினரின் ஒருதலைப்பட்சமான நடவடிக்கை என அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

