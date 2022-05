"ஒன்னும் பிரச்னை இல்லை.. பதற்றம் வேண்டாம்!" தமிழகத்தில் மங்கி பாகஸ் பரவுமா.. அமைச்சர் மா.சு பளீச்

Kanyakumari

oi-Vigneshkumar

கன்னியாகுமரி: உலகில் சில நாடுகளில் மங்கி பாக்ஸ் எனப்படும் குரங்கு அம்மை பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில், இது குறித்து சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளக் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்குச் சென்றுள்ளார்.

அங்குள்ள மருத்துவ கட்டமைப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்து வரும் அவர், குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள மருத்துவமனைகள், சுகாதார மையங்களில் ஆய்வு செய்து வருகிறார்.

English summary

Tamilnadu Health minister Ma Subramanian says passengers from Monkey pox infected countries will be monitored: (தமிழ்நாட்டில் மங்கி பாக்ஸ் பாதிப்பு குறித்து அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன்) All things to know about Monkey pox in Tamilnadu.