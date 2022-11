"லவ் டுடே.." ஒரு பெண்ணுக்காக நடுரோட்டில் கட்டி உருண்ட 2 ஆண்கள்.. தடதடத்த தக்கலை

Kanyakumari

oi-Mani Singh S

கன்னியாகுமரி: குமரி மாவட்டம் தக்கலை பகுதியில் காதலியை கரம்பிடிக்க 2 வாலிபர்கள் கட்டிப்புரண்டு சண்டையிட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. போலீஸ் விசாரணையில் இது தொடர்பாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

பொது இடங்களில் அவ்வப்போது ஒருவருக்கொருவர் கடுமையாக மோதிக்கொள்ளும் சம்பவங்கள் ஆங்காங்கே நடைபெற்று வருவதும் அது குறித்த செய்திகள் வெளியாவதும் அடிக்கடி நடைபெறும் நிகழ்வாகவே தற்போதெல்லாம் நடைபெற்று வருகிறது.

மதுபோதையில் சண்டை, பழிவாங்குவதற்காக சண்டை என இந்த மோதல்களுக்கான காரணங்களை பட்டிலியட்டுக் கொண்டே இருக்கலாம்.

In Thakalai area of ​​Kumari district, footage of two young men hugging and fighting over their girlfriends has surfaced on the internet and created a sensation. One of them has been hospitalized with serious injuries.