உதயநிதி சொன்ன நீட் தேர்வு ரகசியம் என்ன தெரியுமா? கையில் என்ன கருப்பா? கரூர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் கலகல

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : கரூரில் கருத்துப் போன வெள்ளி கொலுசுகளை பொதுமக்களிடம் காட்டி வாக்கு சேகரித்த முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், உதயநிதி சொன்ன நீட் தேர்வு ரகசியம் என்ன தெரியுமா என கேள்வி எழுப்பியதோடு அதற்கு பதிலும் அளித்து பிரச்சாரத்தை கலகலப்பூட்டினார்.

கரூர் மாவட்டத்தில் அதிமுக சார்பில் நகரமைப்பு தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வரும் முன்னாள் போக்குவரத்து துறை அமைச்சரும், கரூர் மாவட்ட செயலாளருமான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆதரித்து தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அதிமுக - பாஜக ஒரே நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள்..இருவராலும் தமிழகத்திற்கு அவமானம் - விளாசிய கனிமொழி எம்பி

அப்போது பேசிய அவர், தொடர்ந்து 10 வருடம் ஆட்சியில் இருந்த நிலையில் ஒரு மாற்றம் வேண்டுமென்று புதிய வாக்காளர்கள் போட்ட வாக்குகளால் தற்போதைய திமுக அரசு ஆட்சி அமைத்துள்ளது. 3 சதவிகித வாக்குகள் வித்யாசத்தில் ஆட்சி அமைத்து தற்போது மக்களுக்கு பணம் கொடுத்தால் வாக்குகள் வாங்கி விடலாம் என்று தேர்தல் வியூகத்தில் கையாள்கின்றனர் என்றார்.

Former minister Vijayabaskar asked if he knew the secret that Udayanidhi had told him about the NEET exam