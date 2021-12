Karur

oi-Rajkumar R

கரூர்: விவசாய மின் இணைப்புகளுக்கு மின் பொருத்தப்படும் விவகாரம் தொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் பன்னீர்செல்வத்திற்கு அளித்துள்ள மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி 2017 ஆம் ஆண்டிலேயே விவசாயிகளுக்கு மின் மீட்டர் பொருத்துவது தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார்.

எல்லாமே உங்க ஆட்சியில் கொண்டு வந்ததுதான் – ஓபிஎஸ்க்கு பதிலடி கொடுத்த செந்தில்பாலாஜி

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் திமுக தலைவரும் முதலமைச்சருமான ஸ்டாலின் விவசாய மின் இணைப்புகளுக்கு மீட்டர் பொருத்தபடுவதைப் பற்றி வாய் திறக்கவில்லை எனவும், ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஒரு பேச்சு ஆட்சியில் இல்லாத ஒரு பேச்சு என்று இல்லாமல் விவசாயிகளின் அச்சத்தை நீக்கும் வகையில் மீட்டர் பொருத்தும் பணியை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தார்.

மேலும் அந்த அறிக்கையில், ஒரு திட்டத்தை அதிமுக செயல்படுத்தினால் அது ரத்தம் , அதே திட்டத்தை திமுக செயல் படுத்தினால் அது தக்காளி சட்னியா என கேள்வி அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் எழுப்பி இருந்தார்.

உசிலம்பட்டியில் ஷாக்! 5 நாட்களே ஆன பெண் சிசு மர்ம மரணம்.. பெற்றோர் தலைமறைவு.. பெண் சிசுக்கொலையா?

English summary

Dmk Minister Senthil Balaji has told Deputy Leader of the Opposition Panneer Selvam that the installation of electricity meters for farmers has already started in 2017.