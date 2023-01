அதிக வசூல்.. டாஸ்மாக் வருமானத்தை பாராட்டி சான்று வழங்கிய கலெக்டர்.. கரூரில் வெடித்த சர்ச்சை

குடியரசு தினவிழாவில் கரூரில் டாஸ்மாக் வருமானத்தை பாராட்டி பணியாளர்களுக்கு கலெக்டர் சான்று வழங்கியது சர்ச்சைை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Karur

oi-Nantha Kumar R

கரூர்: கரூரில் நேற்று நடைபெற்ற குடியரசு தினவிழாவில் மாவட்ட கலெக்டர் பிரபு சங்கர் தேசியக்கொடியை ஏற்றிவைத்து பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பாக பணியாற்றிய அலுவலர்களுக்கு கேடயமும், பாராட்டு சான்றிதழும் வழங்கினார். இந்த வேளையில அதிக வசூல் செய்து சாதனை படைத்ததாக கூறி டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு கலெக்டர் பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கிய சம்பவம் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

ஒவ்வொரு குடியரசு தினவிழாவின்போதும் சிறப்பாக பணியாற்றிய அதிகாரிகள், ஊழியர்களுக்கு அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்கள் சார்பில் துறைவாரியாக பாராட்டு சான்று, கேடயம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி நேற்று நாட்டின் 74வது குடியரசு தினவிழா இந்தியா முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. டெல்லியில் ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு தேசியக்கொடி ஏற்றி வைத்தார். ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் ஆளுநர்கள் தேசியக்கொடி ஏற்றி வைத்தனர்.

ஆஹா.. இப்படி ஒரு காரணமா? குடியரசு தினவிழாவில் கவனம்பெற்ற பிரதமர் மோடியின் தலைப்பாகை! கவனிச்சீங்களா

English summary

District Collector Prabhu Shankar hoisted the national flag and presented shields and certificates of appreciation to officers who had served well in various departments at the Republic Day celebrations held yesterday in Karur. At this time, the incident of the collector giving appreciation certificate to Tasmac employees claiming to have achieved high collection has stirred up controversy.