அரசு மகளிர் விடுதி ஜன்னலில் ஓட்டை! நம்ம பிள்ளைக படிச்சா இப்படி இருப்போமா? செல்வப்பெருந்தகை வார்னிங்

Karur

oi-Arsath Kan

கரூர்: கரூர் மாவட்டம் தான்தோன்றிமலை அரசுக் கல்லூரி மகளிர் விடுதியில் ஆய்வு செய்த தமிழக சட்டசபை பொதுக்கணக்கு குழுத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, ஜன்னல்களில் ஒட்டை இருந்ததை கண்டு வர்டனை வறுத்தெடுத்துவிட்டார்.

நம்ம வீட்டு பிள்ளைகள் படித்தால், இப்படி இருப்போமா என வார்டனையும், மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் நல அலுவலரையும் கேள்விக்கணைகளால் துளைத் தெடுத்த அவர் ஜன்னல் ஒட்டைகளை சரி செய்யாவிட்டால் சஸ்பெண்ட் செய்துவிடுவேன் என எச்சரித்தார்.

இந்த ஆய்வின் போது உடனிருந்த கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபுசங்கர், செல்வப்பெருந்தகை எம்.எல்.ஏ. டென்ஷன் ஆனதை கண்டு அதிர்ந்து போய் நின்றார்.

English summary

Tamil Nadu Assembly Public Accounts Committee Chairman Selvaperunthagai, who inspected Thanthonrimalai Government College Women's Hostel in Karur district, scolded the warden after finding that there was hole on the windows.