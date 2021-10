ஆளும் கட்சி அதிமுகதான்.. மாநில சுயாட்சிக்கு எதிராக பேசுகிறாரா தம்பிதுரை?

Karur

oi-Vishnupriya R

கரூர்: இந்தியாவை ஆளும் கட்சியான பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ள அதிமுகதான் ஆளும் கட்சி, திமுக இல்லை என மாநில சுயாட்சிக்கு எதிரான ஒரு கருத்தை அதிமுக மூத்த தலைவர் தம்பிதுரை பேசியுள்ளரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கரூரில் நடைபெறும் 2ஆம் கட்ட தேர்தல் 9ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில

போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் தானேஷ் முத்துகுமார் ஆதரித்து வெள்ளியனை அருகே மக்களவை முன்னாள் துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர் கரூர் மக்களுக்காக நான் மீண்டும் மேலவையில் குரல் கொடுத்து வருகிறேன். ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறும்.

வாக்காளர் பட்டியலில் வட மாநிலத்தவர்கள்... ஆர்.எஸ்.பாரதி பரபரப்பு புகார் கடிதம்..!

English summary

Thambidurai made election campaing in Karur says that AIADMK is the ruling party as it is an ally of BJP.