சசிகலா, தினகரன், ஓ.பன்னீர்செல்வம் இணைப்பு.. காலம் தான் பதில் சொல்லும்.. ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி!

கிருஷ்ணகிரி: சசிகலா, தினகரன், ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் இணைவது குறித்து காலம் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான பெங்களூரு புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக உட்கட்சி பிரச்னை மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக பரபரப்பிலேயே இருக்கிறது. ஒருபக்கம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இரு தரப்பிலும் தொண்டர்களை சந்திக்க ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதேபோல் டிடிவி தினகரன் மற்றும் சசிகலா ஆகியோருடன் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் நெருக்கம் காட்டி வருவதும் பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

AIADMK's internal conflict has been raging for more than three months. OPS supporter Bengalore pugazhenthi said that only time will tell about the joining of Sasikala, Dhinakaran and O. Panneer Selvam.