”ஜெ. இருக்கும் போதே சசிகலாவை எதிர்த்தவன்.. தர்மயுத்தம் அவருக்கு எதிராகவே செய்தோம்” கேபி முனுசாமி!

Krishnagiri

oi-Yogeshwaran Moorthi

கிருஷ்ணகிரி: மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா இருந்த போதே சசிகலாவை எதிர்த்தவன் நான் என்று அதிமுக எல்எம்ஏ கேபி முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

பேரறிஞர் அண்ணாவின் 114வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அதிமுக சார்பால பல்வேறு மாவட்டங்களில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் கிருஷ்ணகிரியில் அதிமுக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் வேப்பனஹள்ளி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.பி.முனுசாமி கலந்துக்கொண்டார்.

இந்த விழாவில் கே.பி.முனுசாமி பேசுகையில், சசிகலாவோடு இருக்கும் உறவுகளுக்கு மட்டுமே வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதை உணர்ந்த போது, ஜெயலலிதா இருக்கும்போதே சசிகலாவை எதிர்த்து முதலில் குரல் கொடுத்தவன் நான். ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின் சசிகலாவை முதல்வராக்க முயற்சி செய்த போது, எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஓபிஎஸ் அணியில் இணைந்தேன்.

English summary

