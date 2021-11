புதிய கொரோனா அலை.. ஆபத்தை நோக்கி 53 நாடுகள்.. 5 லட்சம் மரணங்களுக்கு வாய்ப்பு.. ஹு எச்சரிக்கை!

London

oi-Shyamsundar I

லண்டன்: உலகம் முழுக்க பல்வேறு நாடுகளில் மீண்டும் கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும், ஆசியா, ஐரோப்பாவில் உள்ள 53 நாடுகள் ஆபத்தை எதிர்நோக்கி இருப்பதாகவும் உலக சுகாதார மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. வரும் வாரங்களில் இந்த நாடுகளில் புதிய கொரோனா அலை தோன்ற வாய்ப்பு உள்ளதாக உலக சுகாதார மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

உலகம் முழுக்க கொரோனா வைரஸ் கேஸ்கள் மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. ஐரோப்பா, அமெரிக்கா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரித்து வருகிறது. அமெரிக்காவில் தினசரி கேஸ்கள் 70 ஆயிரத்தை தாண்டி உள்ளது.

முக்கியமாக ஐரோப்பா நாடுகளில் கேஸ்கள் அதிக அளவில் பதிவாகி வருகிறது. யுகேவில் தினசரி கேஸ்கள் 40 ஆயிரத்திற்கும் பதிவாகி உள்ளது. இந்த நிலையில்தான் புதிய கொரோனா அலை தோன்ற போவதாக உலக சுகாதார மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

As many as 53 countries in Europe and Central Asia face the “real threat” of a resurgence of the coronavirus pandemic in the coming weeks or are already battling a new wave of infections, exacerbated by the more transmissible Delta variant of the coronavirus, the World Health Organization (WHO) has said.