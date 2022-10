"சைஸ்".. ரொம்ப பெருசா இருக்குங்க.. "அந்த" காரணத்திற்காக வேலையை இழந்த இளைஞர்.. அடக்கடவுளே!

London

oi-Shyamsundar I

லண்டன்: லண்டனை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் வித்தியாசமான காரணம் ஒன்றிற்காக வேலையில் இருந்து நீக்கப்பட்டு உள்ளார்.

உலகம் முழுக்க வேலையின்மை பிரச்சனை பெரிதாகிக்கொண்டே செல்கிறது. இந்தியா, பிரிட்டன், ஆஸ்திரேலியா போன்ற வளர்ந்த, வளரும் நாடுகளில் கூட வேலையின்மை பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.

எப்படியாவது வேலை கிடைக்காதா என்று கொரோனாவிற்கு பின் மக்கள் அல்லாடும் நிலடி ஏற்பட்டு உள்ளது.

English summary

A man lost his job due to the size of his penis in London. He lost the job, the moment after he got it.