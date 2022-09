மறந்துபோன தேதி.. மை கசிந்த போனா.. ‛‛கடவுளே’’ என புலம்பி கையெழுத்திட்டு பிரிட்டன் மன்னரான சார்லஸ்!

London

லண்டன்: பிரிட்டன் மகாராணி 2ம் எலிசபெத் மறைந்த நிலையில் புதிய மன்னராக அவரது மூத்த மகன் சார்லஸ் அரியனையில் ஏறுகிறார். இந்நிலையில் தான் மன்னராக அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் விழாவில் தேதியை மறந்த அவர் கையெழுத்திட்ட பேனாவில் மை கசிந்ததால் அதிருப்தி அடைந்து ‛கடவுளே நான் இதை வெறுக்கிறேன்' என புலம்பிய வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

பிரிட்டன் மகாராணியாக இருந்தவர் 2ம் எலிசபெத். இவர் 1952ம் ஆண்டில் தனது 21வயது வயதில் அரியனை ஏறிய நிலையில் 70 ஆண்டு காலமாக பிரிட்டன் மகாராணியாக செயல்பட்டு வந்தார்.

வயது முதிர்வு காரணமாக அவர் சமீபத்தில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தார். அரசு விழா, பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்காத அவர் சமீபத்தில் பிரிட்டன் பிரதமராக தேர்வான லிஸ் ட்ரஸை மட்டும் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

After the death of Queen Elizabeth II, her eldest son Charles ascends the throne as the new monarch. In this case, a video has surfaced where he forgot the date when he was sworn in and was displeased with the ink leaking from his signed pen and lamented saying God I hate this''.