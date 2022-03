188 குழந்தைகள்.. அத்தனையும் கற்பனை.. அரசை ஏமாற்றி ரூ. 18 கோடி சுருட்டிய பலே ஆசாமி!

London

oi-Jaya Chitra

லண்டன்: அரசு வழங்கும் ஊக்கத்தொகையைப் பெறுவதற்காக ஒருவர் தனக்கு 188 குழந்தைகள் இருப்பதாக நாடகமாடி, நூதனமாக ரூ. 18 கோடியை ஏமாற்றிய சம்பவம் இங்கிலாந்தில் நடந்துள்ளது.

ஒவ்வொரு நாடும் தனது நாட்டு குடிமக்களின் நலனுக்காக பல்வேறு சலுகைகளை, ஊக்கத்தொகைகளை வழங்கி வருகிறது. அந்தவகையில் இங்கிலாந்து அரசு தன் நாட்டு மக்கள் தங்களது குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்காக பெற்றோருக்கு ஊக்கத்தொகைகளை வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.

பெற்றோர் தங்களுக்கு குழந்தை பிறந்ததும், அரசின் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பித்தால், அக்குழந்தையை வளர்ப்பதற்கான செலவுகளுக்கான தொகையை இங்கிலாந்து அரசு வழங்கும். அந்நாட்டு அரசின் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஏராளமானோர் பயன்பெற்று வருகின்றனர்.

ஆனால் இந்தத் திட்டத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தி, தனக்கு 188 குழந்தைகள் இருப்பதாக நாடகமாடி, ரூ. 18 கோடியை ஏமாற்றிய நபர் தற்போது போலீசில் வசமாகச் சிக்கியுள்ளார்.

English summary

In England a man who allegedly cheated the government to get subsidy for growing children was arrested by the police.