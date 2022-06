படுத்த படுக்கை என பொய்.. 13வருடம் நோயாளியாக நடித்து.. ரூ.6 கோடியை அபேஸ் செய்த பாட்டி

London

oi-Jaya Chitra

லண்டன்: 66 வயது பெண் ஒருவர் அரசாங்கத்தை ஏமாற்றி, 13 ஆண்டுகளாக படுத்த படுக்கையாக இருப்பதாக நடித்து ரூ. 6 கோடி அளவில் மோசடி செய்திருப்பது இங்கிலாந்தை அதிர வைத்துள்ளது.

தொழிலாளர்களின் நலனைக் காப்பதில் ஒவ்வொரு நாட்டின் அரசும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. நாட்டிற்கு நாடு இது வேறுபட்டாலும், அவை அனைத்தின் நோக்கமுமே தொழிலாளர்களின் நலன் மட்டுமே. இதற்காகவே வருங்கால வைப்பு நிதி, மருத்துவ காப்பீடு உள்ளிட்ட பல அம்சங்களை அவர்கள் பின்பற்றி வருகின்றனர். ஆனால், இவற்றை வைத்தும் சிலர் முறைகேடான சம்பவங்களில் ஈடுபடுகின்றனர்.

அப்படித்தான் 13 ஆண்டுகளாக மருத்துவ மோசடி செய்து வந்த இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த மூதாட்டி ஒருவர் தற்போது கையும், களவுமாக பிடிபட்டுள்ளார்.

English summary

A healthy woman pretended to be bedridden for years to con a council into paying her benefits of close to Rs 6 crore (£6,20,000). Her fraud was caught and she has now been sentenced to a jail term.