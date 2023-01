இங்கிலாந்து போறீங்களா.. இதை கவனிச்சிக்கோங்க.. விண்ணை முட்டிய வீட்டு வாடகை.. இன்னும் அதிகரிக்குமாம்

இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனில் வீட்டு வாடகை இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது.

லண்டன்: இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனில் வீட்டு வாடகை இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. வாடகைக்கு வீடு தேடுபவர்கள் எண்ணிக்கை மற்றும் அதற்கு ஈடாக கிடைக்கும் வாடகை வீடுகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளே இந்த தொடர் உயர்வுக்கு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.

வளர்ந்த நாடுகளில் ஒன்றான இங்கிலாந்தில் பணி நிமித்தமாகவும் கல்வி உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காகவும் வெளிநாட்டவர்கள் அதிக அளவில் வசித்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக இந்தியர்களும் இங்கிலாந்தில் கணிசமான எண்ணிக்கையில் வசித்து வருகின்றனர். இப்படி வெளிநாடுகளில் இருந்து லண்டன் உள்ளிட்ட வசிப்பவர்களுக்கும் ஷாக் கொடுக்கும் விதமாக ஒரு செய்தி வெளியாகியுள்ளது.

House rents in England's capital London have risen to an all-time high. The main reason for this continuous increase is the disparity between the number of people looking for rental housing and the number of rental housing available in return.