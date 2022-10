கிருஷ்ண பக்தர், பகவத் கீதை மீது பிரமாணம்! கிறிஸ்தவ பெரும்பான்மை நாடு பிரிட்டனை ஆளப்போகும் ரிஷி சுனக்

London

oi-Jeyalakshmi C

லண்டன்: இங்கிலாந்தின் புதிய பிரதமராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ரிஷி சுனக் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். இதன்மூலம் பிரிட்டனின் முதல் இந்திய வம்சாவளி பிரதமராக ரிஷி சுனக் பதவியேற்கவுள்ளார். ரிஷி சுனக், கடந்த 2015ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்வானபோது பகவத் கீதை மீது சத்திய பிரமாணம் செய்து பதவி ஏற்ற செய்தி தற்போது அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

பிரிட்டன் பிரதமர் என்ற பதவியை அலங்கரிக்க ஆளுங்கட்சியின் 100 எம்.பிக்களின் ஆதரவை பெற வேண்டும். அந்த வகையில் தற்போது ஆட்சிக் கட்டிலில் இருக்கும் கன்சர்வேடிவ் கட்சியில் பெரும்பான்மை எம்.பிக்களின் ஆதரவோடு அடுத்த பிரதமர் ஆகிறார் ரிஷி சுனக். இவர் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர். அதுமட்டுமின்றி வெள்ளையர் அல்லாத முதல் பிரதமர், முதல் இந்து பிரதமர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இங்கிலாந்தில் 45 நாட்கள் பிரதமராக இருந்த நிலையில் லிஸ் ட்ரஸ் தனது பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக தெரிவித்தார். தற்போது பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இவர், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த முதல் இங்கிலாந்து பிரதமர் மற்றும் இந்து மதத்தை சேர்ந்த முதல் பிரதமர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த 2015ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக ரிஷி சுனக் தேர்வு செய்யப்பட்ட போது, அவர் கீதை மீது சத்திய பிரமாணம் செய்து பதவி ஏற்ற செய்தி அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Indian-origin Rishi Sunak has been elected as the new Prime Minister of England. Rishi Sunak will be sworn in as Britain's first Indian-origin Prime Minister. The news of Rishi Sunak swearing oath on Bhagavad Gita when he was elected as a Member of Parliament in 2015 is now widely shared.