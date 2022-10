"இங்கிலாந்து ராணியை விட பணக்காரர்".. லண்டன் பிரதமராகும் ரிஷி சுனக்கின் மனைவிக்கு இவ்வளவு சொத்துக்களா

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: இங்கிலாந்தின் புதிய பிரதமராக பதவியேற்க உள்ள ரிஷி சுனக்கின் மனைவி அக்‌ஷதா மூர்த்தி இங்கிலாந்து ராணி எலிசபத்தை விட பணக்காரர் என்றும் அவரை விட அதிக சொத்துக்கள் உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்தியாவை அடிமைப்படுத்தி ஆட்சி செய்து வந்த இங்கிலாந்து நாட்டின் பிரதமர் பதவியை இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் அலங்ககரிக்கப்போகிறார்.

ரிஷி சுனக் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்து இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.

ரூ.100 கோடி வருவாய்! ஆனாலும் ஒரு பைசா கூட வரி செலுத்தவில்லை! ரிஷி சுனக் மனைவி அக்ஷதா தப்பியது எப்படி

English summary

Akshada Murthy, the wife of Rishi Sunak, who will be sworn in as the new Prime Minister of England, has more assets than Queen Elizabeth of England, it has been reported.