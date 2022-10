ஆஹா! கிட்டத்தட்ட உறுதிதான் - பிரிட்டன் அரியணையில் முதல் இந்தியர் - யார் இந்த ரிஷி சுனக்?

London

oi-Jackson Singh

லண்டன்: பிரிட்டன் பிரதமருக்கான போட்டி சூடுடிபிடித்து வரும் நிலையில், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ரிஷி சுனக் அந்நாட்டு அரியணையில் அமரப்போவது ஓரளவுக்கு உறுதியாகிவிட்டதாகவே தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஒருவேளை இது நடந்துவிட்டால், பிரிட்டன் பிரதமராக பதவி வகிக்கும் முதல் இந்திய வம்சவாளி நபர் என்ற பெருமை ரிஷி சுனக்குக்கு கிடைக்கும்.

இதனிடையே, பிரிட்டன் பிரதமர் பதவிக்கு கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியைச் சேர்ந்த பென்னி மோர்ட்டான்ட் தீவிரமாக போட்டியிட்டு வருகிறார்.

பிரிட்டன் பிரதமர் ரேஸ்.. முந்திய ரிஷி சுனக்கை ரகசியமாக சந்தித்த போரிஸ் ஜான்சன்.. பரபர தகவல்

English summary

Rishi Sunak has a big chance to become next prime minister of England. Who is Rishi sunak and his biography.