கரண்ட்பில்லைக் குறைக்கணும்.. மாற்றி யோசித்த தந்தை.. ‘வாவ்’ சொல்லும் நெட்டிசன்கள்!

London

oi-Jaya Chitra

லண்டன்: மின் கட்டணத்தைக் குறைப்பதற்காக இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த வங்கி அதிகாரி ஒருவர் தனது குடும்பத்திற்கு விதித்துள்ள வித்தியாசமான நிபந்தனை நெட்டிசன்களை வாவ் சொல்ல வைத்துள்ளது.

நடுத்தர வர்க்க மக்களின் பொருளாதாரப் பிரச்சினைகளில் முக்கியமானது மின்கட்டணம். இப்போது மின் சாதனங்களின் பயன்பாடு அதிகரித்துவிட்ட நிலையில், அதைத் தவிர்க்கவும் முடியாமல், சம்பாதிப்பதில் பெரும்பங்கு மின்கட்டணத்திற்கே போகிறதே என ஆதங்கப்படாமலும் இருக்க முடியவில்லை.

எந்தப் பிரச்சினைக்குமே மாற்றி யோசித்தால் வெற்றி பெறலாம் என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில், இந்த மின்கட்டணப் பிரச்சினைக்கும் வித்தியாசமான முறையில் தீர்வு கண்டுள்ளார் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த ஒருவர்.

English summary

In a desperate bid to reduce his family's energy consumption, a desperate father in the UK is making his wife and children wear head torches to get around the house at night.