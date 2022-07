ஓசியில் ஏசி.. சிவப்பு முடிக்கு மட்டுமே இலவசம்.. அடிக்கிற வெயிலுக்கு இப்டி ஒரு ஆஃபரா?

London

oi-Jaya Chitra

லண்டன்: கொளுத்தும் வெயிலில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்காக, ஏசி தியேட்டரில் இலவச அனுமதி என்ற சலுகையை அறிவித்து, அதற்கு வித்தியாசமான நிபந்தனையையும் விதித்துள்ளது பிரிட்டன் தியேட்டர் ஒன்று.

இங்கிலாந்தில் கடந்த சில நாட்களாக கோடைவெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது. வழக்கத்தைவிட இம்முறை அங்கு வெயில் அதிகரித்துள்ளதால் மக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். அங்கு அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு வெயிலின் தாக்கம் இன்னமும் அதிகரிக்கும் என அந்நாட்டு வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இப்படி ஒரு படிக்கட்டா! அப்படியே அசந்து போன ஆனந்த் மகிந்திரா.. அப்படி இதுல என்னதான் இருக்கு?

எனவே, கோடையின் கொடுமையில் இருந்து மக்கள் தப்பித்துக் கொள்ள முடிந்தவரை வீட்டிலேயே இருப்பது நலம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

One air-conditioned cinema hall is offering free entry to help Brits hide from the blistering heat. But they need to fulfil one condition before entering the theatre.