அறிவியல் அற்புதம்! 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் உயிரிழந்த கணவர்! உறைய வைத்த விந்தணு மூலம் குழந்தை பெற்ற மனைவி

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர், கணவர் இறந்து இரு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்துள்ளார்.

உலகெங்கும் அறிவியல் வளர்ச்சி என்பது அசுர வேகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது மனிதர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது.

இதனால் உலகமும் மின்னல் வேகத்தில் மாறிக் கொண்டு இருக்கிறது. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த உலகம் இப்போது இல்லை.

English summary

A UK woman gives birth to her late husband's baby was diagnosed with a brain tumour: (கணவன் உயிரிழந்த இரு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் கருத்தரித்த மனைவி) UK woman got pregnant after his husband passed away.