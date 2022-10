உ.பியில் பிலாஸ்மாவுக்கு பதில் சாத்துக்குடி ஜூஸ் கொடுக்கப்பட்ட விவகாரம்.. 10 பேர் கைது

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் டெங்கு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 'பிலாஸ்மாவுக்கு' பதில் 'சாத்துக்குடி' ஜூஸ் உடலில் ஏற்றப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்நிலையில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக 10 பேரை அம்மாநில காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. மேலும், குற்றத்தில் வேறு யாரேனும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்களா என விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

அதேபோல மாநிலத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான மருத்துவமனைகளில் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

In Uttar Pradesh, the case of 'Mosambi' juice being injected into the body of dengue patients in response to 'Blood Platelets' caused a great shock.In this case, the state police has arrested 10 people in connection with this matter. Further, an investigation is underway to find out if anyone else is involved in the crime.