ஹாஸ்பிடல் அலட்சியத்தால் மகன் உயிரிழப்பு.. 30 நாளாகியும் யோகி ஆக்ஷன் எடுக்கவில்லை - பா.ஜ.க எம்.எல்.ஏ

Lucknow

லக்னோ: தனியார் மருத்துவமனை டாக்டர்கள் அலட்சியம் காரணமாக தனது மகன் உயிரிழந்து விட்டதாகவும், இது குறித்து முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்திடம் புகார் அளித்து 30 நாட்களாகியும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று உத்தரபிரதேச பாஜக எம்.எல்.ஏ குற்றம்சாட்டினார்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் ஹர்தோய் மாவட்டத்தில் சண்டிலா தொகுதியில் பா.ஜ.க எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்து வருபவர் ராஜ்குமார் அகர்வால்.

English summary

The Uttar Pradesh BJP MLA alleged that her son had died due to negligence on the part of private hospital doctors and that no action had been taken for 30 days after she lodged a complaint with Chief Minister Yogi Adityanath