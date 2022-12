அம்மா இல்லாதபோது அரங்கேறிய கொடூரம்! அலறிய சிறுமி.. கூட்டு பலாத்காரம் செய்த கும்பல்.. உ.பியில் ஷாக்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் சிறுமி ஒருவர் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து 5 பேரை காவல்துறையினர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்துள்ளனர்.

உத்தரப் பிரதேசத்தின் மொராதாபாத் மாவட்டத்தில் பகத்பூர் கிராமத்தில் குடும்பம் ஒன்று வசித்து வந்துள்ளது. குடும்பத்தில் தந்தை வேலைக்காக அடிக்கடி வெளியூர் சென்று வருவர். அதேபோல தாய் கூலி வேலைக்காக காலை சென்றால் மாலைதான் வீடு திரும்புவார். இவர்களின் ஒரே மகளான 15 வயது சிறுமி மட்டும் வீட்டில் தனியாக இருந்து வந்துள்ளார். பெரும்பாலும் சிறுமியின் தாய் வேலைக்கு செல்லும் போது சிறுமியும் பள்ளிக்கு சென்றுவிடுவார்.

அதேபோல பள்ளி முடித்து சிறுமி சீக்கிரம் வீடு திரும்பி விடுவார். தாயர் இரவு 7 மணிக்கு வீட்டிற்கு வருவார். சில நேரங்களில் வெளியூருக்கு வேலைக்கு சென்றிருந்த தந்தை வந்திருந்தால் ஒரிரு நாட்கள் முழு நேரமும் வீட்டிலேயே தங்கி இருப்பார். நாட்கள் இப்படியே சென்று கொண்டிருக்கையில் சில நாட்களுக்கு முன்னர் வீட்டிற்கு வந்திருந்த தந்தை கடந்த 20ம் தேதி மீண்டு வெளியூர் சென்றிருக்கிறார்.

English summary

The incident of gang rape of a girl in Uttar Pradesh has caused great shock. Following this, the police have arrested 5 people under the POCSO Act.