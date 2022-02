பாஜக சிறிய தலைவர் சிறிய பொய்களைச் சொல்கிறார்.. "உயரமான" தலைவர் மிகப்பெரிய பொய் சொல்கிறார் - அகிலேஷ்

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திர பிரதேசத்தில் நடைபெறும் தேர்தலான இது சாதாரண சட்டசபை தேர்தல் அல்ல எனவும், ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றவும் உத்தரபிரதேசத்தின் தலைவிதியை மாற்றவும் நடத்தப்படும் தேர்தல் என சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் கூறியுள்ளார்.

உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம். ஏற்கனவே 3 கட்ட வாக்குப் பதிவு உ.பி.யில் முடிவடைந்துள்ளது.

முதல் கட்டமாக கடந்த 10-ந் தேதி 58 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி 2ஆம் கட்ட வாக்குப் பதிவு சஹாரான்பூர் உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களில் 55 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்றது.

English summary

