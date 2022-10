பலாத்காரம் செய்த பெண்ணை மணந்தால்.. குற்றவாளிக்கு ஜாமீன்.. உ.பி நீதிமன்றத்தில் தொடரும் அவலம்!

Lucknow

லக்னோ: பாலியல் பலாத்கார குற்றங்களின் கீழ் சிறையில் உள்ள குற்றவாளிக்கு சமீபத்தில் அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது. ஆனால் ஜாமீன் வழங்கியதற்கான காரணம் பலரால் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் இது தொடர்பாக பல்வேறு செய்திகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. அதாவது, பாதிக்கப்பட்டவரை குற்றவாளி திருமணம் செய்துகொள்வதாக வாக்குறுதி அளித்த நிலையில் இவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு தொடர்ச்சியாக 5 பேருக்கு அலகாபாத் நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது தற்போது தெரிய வந்துள்ளது.

உ.பியில் 18 வயது பெண்ணை.. கூட்டு வன்புணர்வு செய்த கும்பல்.. சாலையில் வீசிவிட்டு சென்ற கொடூரம்!

The Allahabad High Court recently granted bail to a convict in jail under rape charges. But the reason for the bail has been criticized by many. In this case, various news have been published in this regard. That is, they were granted bail on the condition that the accused promised to marry the victim. It has now come to light that the Allahabad court has granted bail to 5 people in a row.