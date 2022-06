72 மணி நேரம்.. 304 பேர் கைது.. பல இஸ்லாமியர்களின் வீடுகள் இடிப்பு.. உ.பியில் என்ன நடக்கிறது?

Lucknow

லக்னோ: நுபுர் சர்மாவை கைது செய்ய வலியுறுத்தி வெள்ளிக்கிழமை உத்தர பிரதேசம் உள்பட பல இடங்களில் போராட்டம் நடந்தது. இது வன்முறையாக மாறியது. தற்போது 72 மணிநேரம் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் உத்தர பிரதேசத்தில் 304 பேர் கைது செய்யப்பட்டு 4 பேரின் வீடுகள் இடிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் மேற்கு வங்க மாநிலம் ஹவுரா, மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீரின் பாதேர்வாஹ் பகுதியில் இன்டர்நெட் சேவை முடக்கப்பட்டுள்ளது.

பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளராக இருந்த நுபுர் சர்மா இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் பற்றி மே 27 ல் தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் கூறினார். இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

இதையடுத்து நுபுர் சர்மா பாஜகவில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதேபோல் நவீன் குமார் ஜிண்டால் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் இருவரையும் கைது செய்ய வேண்டும் என தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றனர்.

English summary

Protests took place in several places including Uttar Pradesh on Friday demanding the arrest of Nupur Sharma. It turned violent. After completion of 72 hours 304 people have been arrested in Uttar Pradesh and 4 houses have been demolished using bulldozer. Internet service has also been suspended in Howrah, West Bengal, and in the Baderwah area of ​​Jammu and Kashmir.