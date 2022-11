ஷாக்.. அரசு மருத்துவமனையில் இளைஞரின் ரத்தத்தை சுவைத்த நாய்..உத்தர பிரதேசத்தில் நடந்த அவலம்.. வீடியோ

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் சாலை விபத்தில் சிக்கிய இளைஞர் அரசு மருத்துவமனையில் தரையில் மயங்கி கிடந்த நிலையில் உள்ளே நுழைந்த நாய் அவரது ரத்ததை மோப்பம் பிடித்து சுவைத்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள சில அரசு மருத்துவமனைகளில் அடிப்படை வசதிகள் குறைவாக இருப்பதாகவும், டாக்டர்கள், ஊழியர்கள் கவனக்குறைவாக இருப்பதாகவும் அவ்வப்போது புகார் எழுந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரு ஷாக் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நபர் கீழே மயங்கி கிடக்க மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்த நாய் வடிந்த ரத்தத்தை சுவை பார்த்த அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

A video of a road accident victim in Uttar Pradesh where a dog sniffed and tasted the blood of a youth lying unconscious on the floor of a government hospital has created a sensation.