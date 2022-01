"உபி-இல் இந்த கட்சிக்கு தான் விவசாயிகளின் வாக்கு.." மனம் திறக்கும் ராகேஷ் டிக்கைட்.! ஏன் முக்கியம்?

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச தேர்தல் இன்னும் சில வாரங்களில் தொடங்கும் நிலையில், விவசாயச் சங்கத் தலைவர் ராகேஷ் டிக்கைட் ஆளும் தரப்பை விமர்சித்துப் பேசியுள்ளது முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் வரும் பிப். 10இல் தொடங்கி 5 கட்டங்களாகச் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. கடந்த சில மாதங்களாகவே அங்கு ஆளும் கட்சியாக உள்ள பாஜக தேர்தல் பிரசாரத்தைத் தீவிரமாகச் செய்து வருகிறது.

நாட்டிலேயே மிகப் பெரிய மாநிலம் என்பதாலும் கடந்த கால தேர்தல்களில் அங்கு இதுவரை எந்தவொரு ஆளும் கட்சியும் ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொண்டதில்லை என்பதாலும் உத்தரப் பிரதேச தேர்தல் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

உ.பி: யோகி கட்டாயம் ஜெயிக்கனும்.... ஏன் தெரியுமா? விவசாயிகள் தலைவர் ராகேஷ் திகாயத் செம்ம நக்கல்!

English summary

Farm leader Rakesh Tikait says Uttar Pradesh Voters would favor only those talking about the farmers' welfare: Rakesh Tikait said farmers were going through "troubled times" in UP