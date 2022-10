"மறைந்துபோன மனிதாபிமானம்" உயிருக்கு போராடியபடி உதவி கேட்டும் செல்போனில் வீடியோ எடுத்த அவலம்!

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் அடிபட்டு ரத்த காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடிய நிலையில் கிடக்கும் சிறுமி உதவி கேட்டும் அவரை மீட்காமல் அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் மனிதாபிமானம் இன்றி செல்போன்களில் வீடியோ எடுத்த சம்பவம் இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் கன்னுஞ்ச் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 13-வயது சிறுமி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டில் இருந்து திடீரென மாயமானதாக கூறப்படுகிறது.

மாயமான சிறுமியை குடும்பத்தினர் தேடி அலைந்தனர். இந்த நிலையில், அருகில் உள்ள திறந்த வெளி இடத்தில் பலத்த காயங்களுடன் அந்த சிறுமி ரத்த காயங்களுடன் அடிபட்டு கிடந்தது தெரியவந்தது.

In Uttar Pradesh, the girl who was beaten and bleeding and was fighting for her life, despite her plea for help, the people gathered there inhumanely took a video on their mobile phones, which is spreading on the internet.