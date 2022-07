அந்தரங்க உறுப்பில் சுடசுட எண்ணெய் ஊற்றிய கொடூரம்.. தத்து மகளுக்கு கொடுமை.. வளர்ப்பு தாய் கைது

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் லக்னோவில் கணவர் தத்தெடுத்த 6 வயது பெண் குழந்தையின் அந்தரங்க உறுப்பில் அவரது மனைவி சூடான எண்ணெயை ஊற்றிய கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் லக்னோவை சேர்ந்தவர் அஜய் குமார். இவர் வாகனத்தில் உணவு வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி பூனம் (வயது 35).

இந்த தம்பதிக்கு குழந்தைகள் இல்லை. இதையடுத்து குழந்தையையை தத்தெடுத்து வளர்க்க அஜய் குமார் முடிவு செய்தார். இதற்கான நடவடிக்கையில் அவர் ஈடுபட்டு வந்தார்.

English summary

A 35-year-old lady was arrested for reportedly torturing and injuring her six-year-old adopted daughter's private parts. The woman allegedly used a kitchen thong to pour hot oil into her adopted daughter's private parts.